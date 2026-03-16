РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    13:40, 16 Март 2026 | GMT +5

    Начальник караула погиб после выстрела на посту в Жамбылской области

    По факту гибели сотрудника военизированной охраны проводится досудебное расследование. Обстоятельства происшествия устанавливаются, подробности пока не раскрываются, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: акимат Астаны

    Информация о случившемся ранее появилась в социальных сетях. Сообщалось, что вчера на одном из постов караула в воинской части стрелок ведомственной охраны произвел выстрел из карабина, в результате чего был ранен начальник караула. По предварительным данным, выстрел мог произойти случайно.

    Отмечается, что оба участника происшествия не являлись военнослужащими и работали в системе военизированной охраны.

    Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в военный госпиталь, однако спасти его не удалось.

    Факт происшествия подтвердили в военно-следственном департаменте МВД.

    — По факту гибели гражданского служащего военизированной охраны в Жамбылской области проводится досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего будут установлены по результатам проведения всех необходимых следственных действий и комплекса процессуальных мероприятий, — сообщили в ведомстве.

    Ранее сообщалось, что солдат-срочник погиб при несении караульной службы в Восточном Казахстане.

    Солдат-срочник погиб в Атырауской области.

    Теги:
    Регионы Казахстана Жамбылская область Происшествия Оружие
    Алексей Поляков
    Автор
