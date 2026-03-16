Начальник караула погиб после выстрела на посту в Жамбылской области

Информация о случившемся ранее появилась в социальных сетях. Сообщалось, что вчера на одном из постов караула в воинской части стрелок ведомственной охраны произвел выстрел из карабина, в результате чего был ранен начальник караула. По предварительным данным, выстрел мог произойти случайно.

Отмечается, что оба участника происшествия не являлись военнослужащими и работали в системе военизированной охраны.

Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в военный госпиталь, однако спасти его не удалось.

Факт происшествия подтвердили в военно-следственном департаменте МВД.

— По факту гибели гражданского служащего военизированной охраны в Жамбылской области проводится досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего будут установлены по результатам проведения всех необходимых следственных действий и комплекса процессуальных мероприятий, — сообщили в ведомстве.

