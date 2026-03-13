РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    20:04, 12 Март 2026 | GMT +5

    Солдат-срочник погиб в Атырауской области

    Сегодня, 12 марта, во время проведения плановых полевых стрельб в одной из воинских частей Атырауского гарнизона военнослужащий срочной службы получил огнестрельное ранение, передает кореспондент агентства Kazinform.

    Фото: Kazinform

    По предварительным данным, происшествие могло произойти вследствие неосторожного обращения с оружием.

    — Военнослужащий был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Командование Вооруженных Сил Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Его семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе Атырауского гарнизона.

    По данному факту Военно-следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

    По официальной информации, по поручению министра обороны на место происшествия направлена специальная комиссия во главе с заместителем министра обороны для проведения всесторонней и объективной проверки. Ход расследования находится на контроле Главной военной прокуратуры РК.

    В начале марта в Абайском гарнизоне произошёл несчастный случай, в результате которого погиб военнослужащий контрактной службы.

    Теги:
    Атырауская область Военные Армия Регионы Казахстана Минобороны РК
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
    Сейчас читают