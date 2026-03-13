Солдат-срочник погиб в Атырауской области

По предварительным данным, происшествие могло произойти вследствие неосторожного обращения с оружием.

— Военнослужащий был незамедлительно доставлен в медицинское учреждение, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Командование Вооруженных Сил Республики Казахстан выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. Его семье будет оказана вся необходимая помощь и поддержка в соответствии с действующим законодательством, — сообщили в пресс-службе Атырауского гарнизона.

По данному факту Военно-следственным управлением МВД возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование для установления всех причин и обстоятельств произошедшего.

По официальной информации, по поручению министра обороны на место происшествия направлена специальная комиссия во главе с заместителем министра обороны для проведения всесторонней и объективной проверки. Ход расследования находится на контроле Главной военной прокуратуры РК.

В начале марта в Абайском гарнизоне произошёл несчастный случай, в результате которого погиб военнослужащий контрактной службы.