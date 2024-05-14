Убийство в Лондоне казахстанским гражданином прокомментировали в МИД РК

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщил, что гражданину РК, которого задержали по обвинению в убийстве в Великобритании, нашли адвоката, передает корреспондент агентства Kazinform.

— 10 мая 2024 года полиция Лондона сообщила посольству Казахстана о задержании в Великобритании граждан РК по подозрению в совершении убийства. По выясненной информации оказалось, что задержали супружескую пару. Супруга уже отпущена под подписку о невыезде, а муж находится под следствием. Сейчас мы оказываем всю необходимую консульскую правовую помощь, — ответил Айбек Смадияров на вопрос журналиста.

Напомним, что Баймолда Бейбит 30.12.1986 года рождения, обвинен в убийстве во вторник, 7 мая. В среду, 8 мая он предстал перед магистратским судом Темзы. Это случилось после вызова полиции по адресу в одном из лондонских районов около 21:00 в понедельник, где был обнаружен 42-летний мужчина со смертельными ножевыми ранениями.

Согласно источникам Kazinform, Баймолда Бейбит прибыл в Великобританию из Казахстана в мае 2023 года по сезонной рабочей визе продолжительностью 6 месяцев.