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    17:25, 11 Май 2024 | GMT +6

    Гражданину Казахстана предъявлены обвинения в убийстве в Лондоне

    полиция Лондона
    Фото: commons.wikimedia.org

    По подозрению в совершении убийства британской полицией задержан гражданин Казахстана Баймолда Бейбит, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    По сообщению полиции Лондона, Баймолда Бейбит, 30.12.1986 г.р., обвинен во вторник, 7 мая, в убийстве. В среду, 8 мая, он предстал перед магистратским судом Темзы.

    Это случилось после вызова полиции по адресу в одном из лондонских районов около 21:00 в понедельник, где был обнаружен 42-летний мужчина с ножевыми ранениями, которые оказались смертельными.

    - Бейбит и 33-летняя женщина были арестованы на месте происшествия по подозрению в убийстве. Бейбиту предъявлено вышеуказанное обвинение. 33-летняя женщина освобождена под залог до проведения дальнейшего расследования, - сообщили в лондонской полиции.

    Согласно источникам Kazinform, Баймолда Бейбит прибыл в Великобританию из Казахстана в мае 2023 года по сезонной рабочей визе продолжительностью 6 месяцев.

    Теги:
    Полиция МИД РК Убийство Происшествия Великобритания
    Тимур Дюсекеев
    Автор
    Тимур Дюсекеев
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