Убийство судьи Айгуль Сайлыбаевой в Германии: в Казахстане завели дело об истязании

— Что касается совершения особо тяжкого преступления в отношении гражданки Казахстана на территории Германии, данный вопрос находится в компетенции Генеральной прокуратуры, так как она является уполномоченным органом именно международного правоохранительного взаимодействия, — пояснил Адилов.

Он подтвердил, что в Казахстане действительно расследуется уголовное дело по статье 110 УК РК (Истязание).

— Данный факт у нас рассматривается исходя из обращений родственников потерпевшей и эти события связаны, значит, с нахождением супругов на тот момент на территории Казахстана, в данном случае в области Жетысу. То есть в Германии это умышленное убийство, у нас это причинение телесных повреждений и истязание супруга, но уже информация была получена тоже. Данный факт мы расследуем. В данное время проводятся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Мы на постоянном контакте с потерпевшими, — сказал замминистра.

Напомним, Айгуль Сайлыбаева, бывшая судья Сарыаркинского района Астаны и выпускница программы «Болашак», в начале июня 2024 года пропала в городе Бенсхайм (Германия). 4 июня 2024 года она отвела дочь в детсад, а затем связь с ней пропала; около 14:30 дочь забрала бабушка (свекровь, Наталья Донцова), которая также исчезла. Позже тело Айгуль было обнаружено спустя несколько недель, с признаками насильственной смерти — ножевые ранения на руках, шее и лице. Труп лежал в пластиковом мешке на окраине Бенсхайма.

Одновременно было известно, что с Айгуль Сайлыбаевой пропала 49-летняя свекровь Наталья Донцова. 4 июня она забрала внучку из детсада и привела домой. С тех пор Наталью Донцову никто не видел.

29 августа 2025 года в прокуратуре Германии ответили на запрос собственного корреспондента Kazinform. В сообщении правоохранители заявили, что окончание расследования не предвидится, а арестов пока не производили.

Ранее адвокат Жанна Уразбахова заявила, что в Казахстане зарегистрировали новые уголовные дела по факту истязаний погибшей в Германии экс-судьи Айгуль Сайлыбаевой.