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Убийство школьницы в Туркестанской области: задержан еще один подозреваемый

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
20 Апреля 2023, 14:10
Убийство школьницы в Туркестанской области: задержан еще один подозреваемый

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОМ - В полиции рассказали новые данные по делу об убийстве школьницы, труп которой нашли 9 апреля в оросительном канале в Ордабасинском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В качестве подозреваемого задержан учащийся 11 класса. Также, установлена личность второго подозреваемого, причастного к указанному происшествию. Он арестован. Им оказался местный житель, молодой человек. Подозреваемые признались в содеянном и подробно показали, как совершали преступление. На сегодня оба молодых человека задержаны», - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по статье «Убийство».

Напомним, расследование находится на личном контроле руководства департамента полиции региона.


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