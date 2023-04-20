Убийство школьницы в Туркестанской области: задержан еще один подозреваемый

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОМ - В полиции рассказали новые данные по делу об убийстве школьницы, труп которой нашли 9 апреля в оросительном канале в Ордабасинском районе Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

В качестве подозреваемого задержан учащийся 11 класса. Также, установлена личность второго подозреваемого, причастного к указанному происшествию. Он арестован. Им оказался местный житель, молодой человек. Подозреваемые признались в содеянном и подробно показали, как совершали преступление. На сегодня оба молодых человека задержаны», - говорится в сообщении.

Проводится досудебное расследование по статье «Убийство».

Напомним, расследование находится на личном контроле руководства департамента полиции региона.