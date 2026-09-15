Убийство семьи в Атырау: Акбаян Мукангалиева встретилась с детьми после лечения

В социальных сетях появилось видео встречи Акбаян Мукангалиевой с детьми после ее выписки из центра психического здоровья. Женщина, пережившая трагедию в селе Жангельдин Атырауской области, сейчас находится рядом с родственниками и продолжает восстановление, передает корреспондент агентства Kazinform.

На кадрах видно, как Акбаян проводит время с детьми. Для женщины эта встреча стала важным моментом после длительного периода лечения, а общение с детьми, по словам родственников, благоприятно сказывается на ее эмоциональном состоянии.

После выписки Акбаян поселилась у родственницы. Близкие продолжают заботиться о ней и помогают проходить дальнейшую реабилитацию. Родственники оценивают ее состояние как хорошее. Сейчас основное внимание уделяется постепенному восстановлению и возвращению женщины к привычной жизни.

При этом Акбаян пока не сообщили о гибели ее родителей, брата и сестры. Близкие опасаются, что известие о трагедии может стать для нее тяжелым психологическим потрясением, поэтому вопрос о том, когда и каким образом рассказать ей о произошедшем, будет решаться с учетом ее состояния.

По словам родственников, сейчас главное желание Акбаян — быть рядом со своими детьми. В дальнейшем она хотела бы жить вместе с ними и постепенно вернуться к самостоятельной жизни.

Напомним, трагедия произошла в конце 2025 года в селе Жангельдин Атырауской области. В результате погибли родители Акбаян Мукангалиевой, ее брат и сестра, а сама женщина стала единственной выжившей.

По делу о гибели родственников Акбаян ее бывший супруг Султан Сарсемалиев был приговорен к пожизненному лишению свободы. В ходе расследования его супруга не была признана причастной к убийству.

Фото: Нурбиби Темиртасова/Kazinform

Кроме того, не подтвердилось подозрение в сокрытии особо тяжкого преступления, совершенного ее бывшим мужем. Вина Акбаян по данному факту установлена не была. Сейчас родственники продолжают заниматься ее лечением и реабилитацией. Они надеются, что поддержка близких и постепенное возвращение к общению с детьми помогут Акбаян восстановиться и вернуться к полноценной жизни.