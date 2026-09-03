Убийство семьи в Атырау: Акбаян Мукангалиева вышла из психиатрического центра

Акбаян Мукангалиева, жена Султана Сарсемалиева, приговоренного к пожизненному лишению свободы по громкому уголовному делу в Атырау, была выписана из центра психического здоровья. Позже она посетила центр адаптации несовершеннолетних и дом ребенка, где встретилась со своими детьми, передает корреспондент Kazinform.

По словам директора центра адаптации несовершеннолетних Атырауской области Кундыз Гиниятовой, Акбаян Мукангалиева впервые встретилась с детьми на прошлой неделе. Во второй раз она увиделась 1 сентября.

— Она пришла к детям как их законный представитель. Родительских прав она не лишена. В целом встречи с детьми организуются согласно графику каждую пятницу, с 17:00 до 19:00. Об этой особенности она поначалу не знала. Пришла 27 августа. Позже она сказала, что пришла поздравить детей с Днем знаний, и встретилась с ними 1 сентября, — рассказала директор центра.

В настоящее время четверо ее детей проживают в центре адаптации несовершеннолетних Атырауской области. Дети получают образование в стенах центра. А полуторагодовалый младший сын воспитывается в доме ребенка.

— Состояние здоровья и настроение детей хорошие. В решении об определении малышей в центр не указано, до какого времени они здесь пробудут, — добавила Кундыз Гиниятова.

Фото: акимат Атырауской области

По словам родственников Акбаян Мукангалиева, она узнает своих детей. Тем не менее, лечение она продолжит и в дальнейшее время.

Напомним, в июле был вынесен приговор Султану Сарсемалиеву, обвиняемому в убийстве родителей своей жены и ее родственников, и он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

В ходе следствия стало известно, что Акбаян Мукангалиева не имеет отношения к факту убийства.

Также в отношении Акбаян Мукангалиевой не подтвердилось подозрение в «сокрытии особо тяжкого преступления бывшего мужа Султана Сарсемалиева». В ходе следствия ее вина не была доказана, и уголовное дело было прекращено. По информации прокуратуры, согласно заключению проведенной в Алматы стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, было признано, что Акбаян Мукангалиева нуждается в динамическом наблюдении и дополнительной дифференциальной диагностике.

Стоит отметить, что на решение суда была подана апелляционная жалоба. По информации пресс-службы областного суда, жалобу подал один из банков второго уровня. После того как Султан Сарсемалиев убил ножом брата своей жены, он через банковское приложение оформил на его имя товарный кредит на сумму 4 млн теңге.