Убийство главы UnitedHealthcare в США: обвиняемый признал вину

Луиджи Манджоне, обвиняемый в том, что в декабре 2024 года застрелил главу крупнейшей в США медицинской страховой компании Брайана Томпсона, признал в федеральном суде свою вину, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

28-летний Манджоне зачитал в зале суда заявление, в котором подробно рассказал, как планировал и совершал убийство.

— И утром 4 декабря 2024 года на Манхэттене я выстрелил в мистера Томпсона. И он погиб, — сказал в конце Манджоне.

Судья Маргарет Гарнетт назначила вынесение приговора на 18 декабря. В федеральном суде Манджоне грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Отдельно в юрисдикции штата Нью-Йорк Манджоне предъявлены обвинения по восьми пунктам: убийство второй степени, хранение поддельного документа (имеются в виду водительские права) и шесть эпизодов незаконного владения оружием. Защита будет требовать прекращения этого дела на том основании, что Конституция США запрещает судить человека за одно и то же преступление дважды, подтвердила адвокат Карен Фридман Агнифило.

В суде штата Манджоне грозит наказание от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Этот судебный процесс должен начаться 8 сентября.

Луиджи Манджоне, как он сам теперь признал, 4 декабря 2024 года на людной улице Манхэттена застрелил Брайана Томпсона, главу страховой компании UnitedHealthcare — крупнейшей в США фирмы медицинского страхования.

50-летний Томпсон вышел из гостиницы и направлялся на конференцию инвесторов в UnitedHealthcare.

Манджоне скрылся с места преступления и был арестован через несколько дней. В его рюкзаке при обыске нашли самодельный пистолет, изготовленный при помощи 3D-принтера, поддельные удостоверения личности и блокнот, в котором он делал записи о своих претензиях к медицинским страховщикам.

Манджоне — выходец из состоятельной семьи и выпускник престижного Университета Пенсильвании.

На месте убийства Томпсона полиция, как сообщала пресса со ссылкой на правоохранительные органы, нашла гильзы, на которых маркером были написаны слова Deny, Defend, Depose («Отрицай, Защищай, Устраняй»). Они обыгрывают фразу, которая, по мнению людей, которым страховщики отказывали в оплате лечения, описывает стратегию последних: Delay, Deny, Defend («Затягивай. Отказывай. Защищайся»).

Еще до задержания Манджоне в соцсетях и в пабликах стали появляться реплики в его поддержку, оставленные американцами, недовольными высокой стоимостью медицинских услуг в США и недоступностью медстрахования для многих социальных групп.

Прокурор Макдональд, выступая у здания суда, обратился к поклонникам Манджоне, заявив, что те «в корне неправы». «Нельзя становиться знаменитым путем убийства, — подчеркнул он. — Мы живем в цивилизованном обществе. Мы не совершаем убийств».