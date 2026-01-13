Убийство Ержана Бабакумарова: дело передано в суд

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса РК «Убийство». Расследование завершено, материалы направлены в Специализированный межрайонный уголовный суд Астаны.

Дело будет рассматривать судья Айжан Кульбаева. Предварительное судебное заседание назначено на 19 января.

Напомним, трагедия произошла в ночь на 30 октября. Предварительно установлено, что Ержан Бабакумаров проводил вечер в компании знакомых. Между собравшимися возник конфликт, который перерос в драку. В результате нанесенных телесных повреждений Бабакумаров скончался.

Подозреваемый по данному делу задержан и водворен в изолятор временного содержания.