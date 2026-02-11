Убийство экс-судьи Сайлыбаевой в Германии: уголовное дело могут передать России

Об этом на брифинге в Мажилисе сообщил заместитель Генерального прокурора Галымжан Койгельдиев.

Он напомнил, что Министерством внутренних дел РК возбуждено уголовное дело по факту истязания.

— В Российскую Федерацию направлено международное следственное поручение для выяснения гражданства обоих лиц. Как вы знаете, Россия также как и мы не выдает своих граждан. После того, как мы определим их гражданство, уголовное дело будет передано российской стороне, чтобы они понесли соответствующее наказание, — сказал замгенпрокурора.

Койгельдиев отметил, что председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял данное дело на свой личный контроль. Однако, конкретные сроки, по его словам, пока назвать невозможно.

Напомним, Айгуль Сайлыбаева, бывшая судья Сарыаркинского района Астаны и выпускница программы «Болашак», в начале июня 2024 года пропала в городе Бенсхайм (Германия). 4 июня 2024 года она отвела дочь в детсад, а затем связь с ней пропала; около 14:30 дочь забрала бабушка (свекровь Наталья Донцова), которая также исчезла. Тело Айгуль было обнаружено спустя несколько недель с признаками насильственной смерти — ножевые ранения на руках, шее и лице. Труп лежал в пластиковом мешке на окраине Бенсхайма.

В декабре 2025 года МВД Казахстана объявило в розыск родственников судьи.