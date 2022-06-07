7 Июня 2022 15:59

Убежден, что строительство Нового Казахстана достигнет впечатляющих результатов – глава МИД Китая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Член Госсовета, министр иностранных дел Китая Ван И поздравил казахстанцев с прошедшим референдумом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В вашей стране успешно прошел референдум по поправкам в Конституцию, итоги которого показывают, что проводимые Президентом РК реформы получили одобрение и поддержку казахстанского народа», - сказал Ван И по итогам встречи с министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди.

Глава внешнеполитического ведомства КНР выразил уверенность в том, что Казахстан ждет светлое будущее.

«Убежден, что под верным руководством Президента Касым-Жомарта Токаева и благодаря общим усилиям всего казахстанского народа строительство Нового Казахстана достигнет впечатляющих результатов», - подчеркнул Ван И.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди встретился с членом Госсовета, министром иностранных дел Китая Ван И.

«Мы рады, что в Казахстан с официальным визитом прибыл член Государственного совета, министр иностранных дел Китайской Народной Республики. Мы провели взаимовыгодные и плодотворные переговоры с моим коллегой министром Ван И. Итоги встречи дали новый импульс двусторонним отношениям наших стран и заложили основу для новых возможностей дальнейшего укрепления дружественных связей», - отметил Мухтар Тлеуберди.