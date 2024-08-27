Uber оштрафовали за передачу данных водителей ЕС в США

Компания Uber должна выплатить нидерландскому агентству по защите данных 290 млн евро за передачу данных европейских таксистов на серверы в США, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

Нидерландское агентство по защите данных (DPA) установило, что Uber собирала информацию о своих европейских водителях, такую как лицензии на такси, данные о местоположении и даже медицинские данные, и хранила ее на американских серверах.

— При этом, при переносе информацию в базы данных в США, не обеспечивается надлежащая защита, — добавили в DPA.

DPA считает такую передачу «серьезным нарушением» Общего европейского регламента по защите данных (GDPR).

Представитель Uber в своем электронном письме Euronews Next заявил, что «это ошибочное решение и чрезвычайный штраф совершенно необоснованны». А также, что соблюдает GDPR на протяжении трех лет «огромной неопределенности» между США и ЕС относительно того, как будут применяться правила.

По словам Uber, проблема возникла еще в 2020 году, когда суд ЕС постановил, что действующая система передачи данных между ЕС и США больше не соответствует GDPR.

Напомним, группа защиты конфиденциальности «NOYB» подала две жалобы в Европейский надзорный орган по защите данных (EDPS), в которых утверждается о нарушениях Европейским парламентом Общего регламента по защите данных (GDPR).

Первый в мире закон, определяющий правила использования систем, основанных на искусственном интеллекте, вступил в силу в ЕС. Его цель — снизить риски, связанные с ИИ. Еврокомиссия создает орган по надзору за соблюдением норм закона. Для нарушителей предусмотрены внушительные штрафы.