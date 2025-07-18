У Трампа заболевание системы кровообращения — Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала это «распространенным заболеванием, особенно среди людей старше 70 лет».

Белый дом сообщил, что 79-летний Трамп прошел «комплексное обследование» после того, как в последние недели заметил «небольшие отеки» в голенях. Доктор Шон Барбабелла отметил в своей служебной записке, что не обнаружено признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности, которые были бы более серьезными заболеваниями. Неясно, когда проводилось обследование.

Ливитт также признала, что на недавних фотографиях президента видны синяки на его руках, которые, по ее словам, являются следствием раздражения от «частых рукопожатий и приема аспирина», который используется для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

В отчете ежегодного медицинского осмотра говорится, что «кровоснабжение его конечностей не нарушено», президент принимает аспирин для здоровья сердца и сделан вывод о том, что Трамп «имеет отличное состояние здоровья».

Хроническая венозная недостаточность — это заболевание, при котором нарушается свободный ток крови от ног к сердцу из-за повреждения вен. В результате кровь скапливается в ногах, что может привести к повышению давления и, в конечном итоге, к разрыву капилляров, если заболевание не лечить.

По данным Общества сосудистой хирургии США, от этого заболевания страдают до 40% американцев, особенно женщины, люди среднего и пожилого возраста.

Ранее Белый дом заявлял, что бывший президент США Джо Байден не имел болезни Паркинсона.