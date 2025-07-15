У собаки выявили бешенство в одном из районов Костанайской области

Документ об ограничении был размещен на сайте Открытые НПА. Ограничительные

ветеринарные мероприятия установили на одном из частных подворий. Причиной

стало выявление заболевания бешенством у собаки, принадлежащей местной

жительнице.

Постановление об установлении ограничительных мер было разработано

государственным учреждением «Аппарат акима поселка Сарыколь» на основании

представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора

районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора

Министерства сельского хозяйства РК от 9 июля 2025 года №316.

Сообщается, что меры направлены на проведение необходимых ветеринарно-

санитарных мероприятий с целью ликвидации очага и восстановления ветеринарного

благополучия.

Ранее случаи бешенства были зафиксированы в районе Б. Майлина и

Алтынсаринском районе.