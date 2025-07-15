У собаки выявили бешенство в одном из районов Костанайской области
Ограничения из-за бешенства у собаки ввели в одном из районов Костанайской области. Опасное заболевание выявили на частном подворье у местной жительницы, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ об ограничении был размещен на сайте Открытые НПА. Ограничительные
ветеринарные мероприятия установили на одном из частных подворий. Причиной
стало выявление заболевания бешенством у собаки, принадлежащей местной
жительнице.
Постановление об установлении ограничительных мер было разработано
государственным учреждением «Аппарат акима поселка Сарыколь» на основании
представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора
районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора
Министерства сельского хозяйства РК от 9 июля 2025 года №316.
Сообщается, что меры направлены на проведение необходимых ветеринарно-
санитарных мероприятий с целью ликвидации очага и восстановления ветеринарного
благополучия.
Ранее случаи бешенства были зафиксированы в районе Б. Майлина и
Алтынсаринском районе.