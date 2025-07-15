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    17:50, 15 Июль 2025 | GMT +5

    У собаки выявили бешенство в одном из районов Костанайской области

    Ограничения из-за бешенства у собаки ввели в одном из районов Костанайской области. Опасное заболевание выявили на частном подворье у местной жительницы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    собака
    Фото: freepik

    Документ об ограничении был размещен на сайте Открытые НПА. Ограничительные
    ветеринарные мероприятия установили на одном из частных подворий. Причиной
    стало выявление заболевания бешенством у собаки, принадлежащей местной
    жительнице.

    Постановление об установлении ограничительных мер было разработано
    государственным учреждением «Аппарат акима поселка Сарыколь» на основании
    представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора
    районной территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора
    Министерства сельского хозяйства РК от 9 июля 2025 года №316.

    Сообщается, что меры направлены на проведение необходимых ветеринарно-
    санитарных мероприятий с целью ликвидации очага и восстановления ветеринарного
    благополучия.

    Ранее случаи бешенства были зафиксированы в районе Б. Майлина и
    Алтынсаринском районе.

    Теги:
    Ветеринария Регионы Казахстана Регионы Костанайская область Животные Происшествия
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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