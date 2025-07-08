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    14:52, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Еще один случай бешенства обнаружили в Костанайской области

    Ограничения установили на частном подворье жителя села в Костанайской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Из Казахстана временно запретили вывозить бычков КРС
    Фото: МСХ

    Решение, подписанное акимом Белинского сельского округа района Беимбета Майлина было размещено на сайте «Открытые НПА».

    Цель введенных мер – предотвращение распространения бешенства и защита здоровья населения и животных.

    В областном управлении ветеринарии рост случаев бешенства объясняют увеличением популяции лис.

    – Людям следует быть осторожнее. Не вылавливать диких животных и не приносить домой. Заболевания в основном фиксируются на окраинах сел, где имеется доступ проникновение лис и корсаков, – уточнили в ведомстве.

    Ранее в одном из сел Костанайской области обнаружили случаи бешенства у КРС – на местном предприятие установили ограничения.

    Теги:
    Сельское хозяйство Регионы Костанайская область
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
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