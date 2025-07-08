Еще один случай бешенства обнаружили в Костанайской области

Решение, подписанное акимом Белинского сельского округа района Беимбета Майлина было размещено на сайте «Открытые НПА».

Цель введенных мер – предотвращение распространения бешенства и защита здоровья населения и животных.

В областном управлении ветеринарии рост случаев бешенства объясняют увеличением популяции лис.

– Людям следует быть осторожнее. Не вылавливать диких животных и не приносить домой. Заболевания в основном фиксируются на окраинах сел, где имеется доступ проникновение лис и корсаков, – уточнили в ведомстве.

Ранее в одном из сел Костанайской области обнаружили случаи бешенства у КРС – на местном предприятие установили ограничения.