Ограничения из-за бешенства скота ввели в селе Костанайской области
Решение было принято аппаратом села в связи с угрозой распространения болезни, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ размещен на сайте «Открытые НПА». Ограничительные ветеринарные мероприятия ввели в селе Свердловка Алтынсаринского района Костанайской области на территории сельхозпредприятия ТОО «Жанабек».
– Решение принято аппаратом акима села Свердловка на основании представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Алтынсаринской районной территориальной инспекции, в связи с выявлением случая бешенства у крупного рогатого скота, – сообщается в решении.
Ограничения установлены в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» и Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении».
Меры направлены на недопущение распространения опасной болезни. Бешенство – смертельно опасное заболевание, передающееся от животных к человеку, поэтому к его предотвращению применяются строгие меры.
В феврале 2025 года очаги бруцеллеза и бешенства были выявлены в ВКО.