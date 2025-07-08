Ограничения из-за бешенства скота ввели в селе Костанайской области

Документ размещен на сайте «Открытые НПА». Ограничительные ветеринарные мероприятия ввели в селе Свердловка Алтынсаринского района Костанайской области на территории сельхозпредприятия ТОО «Жанабек».

– Решение принято аппаратом акима села Свердловка на основании представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Алтынсаринской районной территориальной инспекции, в связи с выявлением случая бешенства у крупного рогатого скота, – сообщается в решении.

Ограничения установлены в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» и Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении».

Меры направлены на недопущение распространения опасной болезни. Бешенство – смертельно опасное заболевание, передающееся от животных к человеку, поэтому к его предотвращению применяются строгие меры.

В феврале 2025 года очаги бруцеллеза и бешенства были выявлены в ВКО.