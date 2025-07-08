РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:05, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Ограничения из-за бешенства скота ввели в селе Костанайской области

    Решение было принято аппаратом села в связи с угрозой распространения болезни, передает корреспондент агентства Kazinform.

    к
    Фото: freepik

    Документ размещен на сайте «Открытые НПА». Ограничительные ветеринарные мероприятия ввели в селе Свердловка Алтынсаринского района Костанайской области на территории сельхозпредприятия ТОО «Жанабек».

    – Решение принято аппаратом акима села Свердловка на основании представления главного государственного ветеринарно-санитарного инспектора Алтынсаринской районной территориальной инспекции, в связи с выявлением случая бешенства у крупного рогатого скота, – сообщается в решении.

    Ограничения установлены в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О ветеринарии» и Закона «О местном государственном управлении и самоуправлении».

    Меры направлены на недопущение распространения опасной болезни. Бешенство – смертельно опасное заболевание, передающееся от животных к человеку, поэтому к его предотвращению применяются строгие меры.

    В феврале 2025 года очаги бруцеллеза и бешенства были выявлены в ВКО.

    Теги:
    Регионы Костанайская область Происшествия
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор
    Сейчас читают