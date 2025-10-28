23:55, 27 Октябрь 2025 | GMT +5
У сборной Казахстана еще одна лицензия на участие в чемпионате мира по карате в Каире
Национальная сборная Казахстана получила еще одну лицензию на участие в чемпионате мира, который пройдет в ноябре в Каире, передает агенство Kazinform со ссылкой на.
В женской категории до 55 килограммов страну представит Гульмира Усенова.
Таким образом, на мировом первенстве в Египте Казахстан представят восемь спортсменов: Кайсар Алпысбай (до 60 кг), Дидар Амирали (до 67 кг), Нурканат Ажиканов (до 75 кг), Диас Улбек (свыше 84 кг), Гульмира Усенова (до 55 кг), Асель Канай (до 61 кг), Дайяна Даренская (до 68 кг) и Софья Берульцева (свыше 68 кг).
Напомним, тангист Алихан Аскербай обновил мировой рекорд на юношеских Азиатских играх. Он принес стране золотую медаль в весовой категории до 71 килограмма.