У сборной Казахстана еще одна лицензия на участие в чемпионате мира по карате в Каире

В женской категории до 55 килограммов страну представит Гульмира Усенова.

Таким образом, на мировом первенстве в Египте Казахстан представят восемь спортсменов: Кайсар Алпысбай (до 60 кг), Дидар Амирали (до 67 кг), Нурканат Ажиканов (до 75 кг), Диас Улбек (свыше 84 кг), Гульмира Усенова (до 55 кг), Асель Канай (до 61 кг), Дайяна Даренская (до 68 кг) и Софья Берульцева (свыше 68 кг).

Напомним, тангист Алихан Аскербай обновил мировой рекорд на юношеских Азиатских играх. Он принес стране золотую медаль в весовой категории до 71 килограмма.