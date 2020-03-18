У мамы двухлетней девочки выявлен коронавирус в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – У мамы двухлетней девочки выявили коронавирус в Алматы. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он отметил, что состояние двух детей, находящихся на лечении по коронавирусной инфекции, удовлетворительное. Температуры нет. Болезнь протекает без симптомов.

«Одна двухлетняя девочка находится с мамой. У мамы тоже подтвердилась коронавирусная инфекция в детской клинической инфекционной больнице нашего города. Состояние всех 17 заболевших удовлетворительное», - сказал он.

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.