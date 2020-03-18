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У мамы двухлетней девочки выявлен коронавирус в Алматы

18 Марта 2020 12:17
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У мамы двухлетней девочки выявлен коронавирус в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – У мамы двухлетней девочки выявили коронавирус в Алматы. Об этом сообщил руководитель управления общественного здоровья Тлеухан Абильдаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Он отметил, что состояние двух детей, находящихся на лечении по коронавирусной инфекции, удовлетворительное. Температуры нет. Болезнь протекает без симптомов.

«Одна двухлетняя девочка находится с мамой. У мамы тоже подтвердилась коронавирусная инфекция в детской клинической инфекционной больнице нашего города. Состояние всех 17 заболевших удовлетворительное», - сказал он.

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев заболевания коронавирусом, из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев.

Режим карантина вводится в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.


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Ключевые слова: Алматы, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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