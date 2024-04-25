У Казахстана благоприятные инвестиционные условия для британского бизнеса – эксперт

Создание благоприятных условий для британского бизнеса и развитие двусторонней торговли является ключевым приоритетом Великобритании во взаимодействии с Казахстаном, сказал профессор международной политики из Университета Линкольна Рико Айзекс в интервью собственному корреспонденту агентства Kazinform.

- Британское правительство стремится взаимодействовать с Центральной Азией через призму конкретных целей устойчивого развития, но они также в значительной степени соответствуют интересам правительства Великобритании в области инвестиционных возможностей, - сказал профессор международной политики из Университета Линкольна Рико Айзекс.

По его словам, ключевым приоритетом Великобритании при взаимодействии с Казахстаном, в первую очередь, является создание благоприятных условий для британского бизнеса и развитие двусторонней торговли.

- В условиях, сложившихся после Brexit, правительство Великобритании прилагает все усилия, чтобы активнее и эффективнее работать в регионах, которыми оно долгое время пренебрегало, - уверен профессор Айзекс. - Кульминацией этой стратегии станет запланированный саммит в формате C5+1 (пять стран региона и Великобритания – прим. ред.), который состоится в этом году.

Эксперт отмечает благоприятные инвестиционные условия для британского бизнеса в Казахстане.

- Казахстан по-прежнему будет играть центральную роль во взаимодействии с Великобританией, не в последнюю очередь благодаря тому, что имеет наиболее благоприятные инвестиционные условия для британского бизнеса, - утверждает собеседник агентства.

Рико Айзекс пояснил, что Республика Казахстан имеет важное значение для Великобритании, в первую очередь, с точки зрения обеспечения стабильных и надежных поставок критически важных полезных ископаемых.