‪У Ассамблеи народа Казахстана появится корпус из молодых руководителей ‬

‪АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Леонид Прокопенко озвучил новые задачи в связи с Посланием Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».‬

‪Он отметил, что следующий год Нурсултан Назарбаев объявил годом молодежи. ‪Глава государства поручил комплексно поддерживать все категории. ‬

‪«Молодежному движению «Жангыру жолы» нужно сформировать дорожную карту развития на 2019 год с учетом тех задач, который поставил Президент. Создание широкой платформы социальных листов - это задача всех структур АНК. Поэтому у каждого руководителя этнокультурного объединения, республиканских структур АНК и региональных структур, будь то кафедры или советы общественного согласия, должен быть заместитель по молодежной политике. Желательно из числа нашей молодежи. Я думаю с этим вопросом нельзя тянуть. В ближайшее время молодежно-управленческий корпус АНК сформируем, будем его воспитывать и продвигать дальше, создавая для ребят социальные лифты», - сказал Л.Прокопенко на расширенном заседании совета АНК.‬



‪Также Ассамблея будет разъяснять положения Послания населению страны. Леонид Прокопенко поручил всем структурам, чтобы голос АНК звучал громко, четко и внятно.‬



‪«В Послании Президент поставил задачу наполнить новым содержанием и направлением программу «Рухани жангыру». Мы сейчас разрабатываем проект изменений и дополнений в концепцию развития АНК до 2025 года, и в плане мероприятий я попрошу эту задачу учесть. Кроме того я попрошу проработать вопросы финансового обеспечения этой работой», - добавил заведующий секретариатом. ‬

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Напомним, Н.Назарбаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом можно ознакомиться на сайте Казинформа.