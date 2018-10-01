У Ассамблеи народа Казахстана появится корпус из молодых руководителей
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заведующий секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Леонид Прокопенко озвучил новые задачи в связи с Посланием Президента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Он отметил, что следующий год Нурсултан Назарбаев объявил годом молодежи. Глава государства поручил комплексно поддерживать все категории.
«Молодежному движению «Жангыру жолы» нужно сформировать дорожную карту развития на 2019 год с учетом тех задач, который поставил Президент. Создание широкой платформы социальных листов - это задача всех структур АНК. Поэтому у каждого руководителя этнокультурного объединения, республиканских структур АНК и региональных структур, будь то кафедры или советы общественного согласия, должен быть заместитель по молодежной политике. Желательно из числа нашей молодежи. Я думаю с этим вопросом нельзя тянуть. В ближайшее время молодежно-управленческий корпус АНК сформируем, будем его воспитывать и продвигать дальше, создавая для ребят социальные лифты», - сказал Л.Прокопенко на расширенном заседании совета АНК.
Также Ассамблея будет разъяснять положения Послания населению страны. Леонид Прокопенко поручил всем структурам, чтобы голос АНК звучал громко, четко и внятно.
«В Послании Президент поставил задачу наполнить новым содержанием и направлением программу «Рухани жангыру». Мы сейчас разрабатываем проект изменений и дополнений в концепцию развития АНК до 2025 года, и в плане мероприятий я попрошу эту задачу учесть. Кроме того я попрошу проработать вопросы финансового обеспечения этой работой», - добавил заведующий секретариатом.
Напомним, Н.Назарбаев выступил с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом можно ознакомиться на сайте Казинформа.
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