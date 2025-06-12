Тюркские страны реализовали масштабные проекты по сближению правовых норм - Сагиба Гафарова
В современном мире, где вновь обостряются геополитические вызовы, тюркским государствам важно укреплять партнерство и углублять взаимодействие в ключевых сферах. Об этом заявила Председатель Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сагиба Гафарова в ходе XIV пленарного заседания Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА), передает корреспондент агентства Kazinform.
По ее словам, в таких условиях странам необходимы совместные усилия, особенно в вопросах транспортировки энергетических ресурсов, а также в укреплении и унификации логистических систем.
– Все организации и институты, созданные на пути укрепления единства тюркского мира, демонстрируют успешную и результативную работу. За 15 лет своей деятельности ТюркПА добилась значительных успехов. Взаимодействие между нашими парламентами активно развивается в политико-экономической, культурно-гуманитарной сферах. Роль парламентской дипломатии возрастает с каждым годом, – подчеркнула спикер азербайджанского парламента.
Сагиба Гафарова также отметила, что за последние годы реализованы масштабные проекты по унификации законодательства и сближению правовых норм тюркских стран.
– Это была непростая задача. Тем не менее, мы смогли достичь общей цели. Уверена, что межпарламентские связи и далее будут укрепляться, – добавила она.
Ранее председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов отметил, что необходимо расширить взаимодействие парламентов тюркских стран.
Также председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев заявил, что будущее тюркских стран напрямую связано с сохранением общего культурного и исторического наследия, а также идентичности.