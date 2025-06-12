Казахстан предложил расширить взаимодействие парламентов тюркских стран

— В этом контексте сотрудничество между парламентами становится прочной опорой доверия и стабильности. Нас ждет большая работа. Мы должны усилить роль организации в унификации норм в сферах экономики, торговли, образования, экологии и других областях, — подчеркнул спикер.

По его словам, сегодня необходимо активизировать деятельность Ассамблеи по нескольким ключевым направлениям через инструменты парламентской дипломатии.

— Это, прежде всего, укрепление взаимодействия с международными парламентскими организациями, представление интересов тюркских стран на международных форумах, расширение гуманитарных связей, продвижение инициатив по сохранению общего культурного наследия, традиций и языков. Важно также наладить проведение совместных парламентских форумов для обмена опытом и новыми идеями, — добавил Ерлан Кошанов.

В работе пленарного заседания в столице Казахстана принимают участие делегации парламентов Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, а также наблюдатели из Венгрии, ТРСК и ряда международных структур.

Ранее председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев отметил, что сотрудничество тюркских стран — это не геополитический проект.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что парламентская ассамблея — очень важная политическая структура.