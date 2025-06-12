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    13:09, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан предложил расширить взаимодействие парламентов тюркских стран

    Организация ТюркПА полностью сформировалась как эффективная институциональная платформа по согласованию законодательства тюркских государств. Об этом заявил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов в ходе XIV пленарного заседания Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА), которое проходит в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ерлан Кошанов
    Фото: Мажилис

    — В этом контексте сотрудничество между парламентами становится прочной опорой доверия и стабильности. Нас ждет большая работа. Мы должны усилить роль организации в унификации норм в сферах экономики, торговли, образования, экологии и других областях, — подчеркнул спикер.

    По его словам, сегодня необходимо активизировать деятельность Ассамблеи по нескольким ключевым направлениям через инструменты парламентской дипломатии.

    — Это, прежде всего, укрепление взаимодействия с международными парламентскими организациями, представление интересов тюркских стран на международных форумах, расширение гуманитарных связей, продвижение инициатив по сохранению общего культурного наследия, традиций и языков. Важно также наладить проведение совместных парламентских форумов для обмена опытом и новыми идеями, — добавил Ерлан Кошанов.

    В работе пленарного заседания в столице Казахстана принимают участие делегации парламентов Азербайджана, Турции, Кыргызстана, Узбекистана, а также наблюдатели из Венгрии, ТРСК и ряда международных структур.

    Ранее председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев отметил, что сотрудничество тюркских стран — это не геополитический проект.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что парламентская ассамблея — очень важная политическая структура.

     

    Теги:
    Парламент Тюркский мир Внешняя политика Казахстана Мажилис
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
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