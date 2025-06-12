Маулен Ашимбаев о тюркском сотрудничестве: Это не геополитический проект

– В эпоху, когда усиливаются попытки подорвать национальное единство и посеять раздор между странами, сохранение нашей уникальной идентичности становится особенно важной задачей. Это способствует укреплению взаимного единства. Кроме того, объединение культуры, менталитета и идеологии открывает путь к смелым шагам на глобальной арене, не теряя своей самобытности. Союз, основанный на культурном и духовном единстве, всегда будет прочным, а его будущее – светлым, – отметил он.