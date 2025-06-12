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    12:48, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Маулен Ашимбаев о тюркском сотрудничестве: Это не геополитический проект

    В Астане проходит очередное заседание Парламентской Ассамблеи тюркских государств. В ходе мероприятия выступил председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, который обозначил приоритетные направления тюркского сотрудничества, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Маулен Ашимбаев
    Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

    – В эпоху, когда усиливаются попытки подорвать национальное единство и посеять раздор между странами, сохранение нашей уникальной идентичности становится особенно важной задачей. Это способствует укреплению взаимного единства. Кроме того, объединение культуры, менталитета и идеологии открывает путь к смелым шагам на глобальной арене, не теряя своей самобытности. Союз, основанный на культурном и духовном единстве, всегда будет прочным, а его будущее – светлым, – отметил он.

    По мнению спикера, будущее тюркских стран напрямую связано с сохранением общего культурного и исторического наследия, а также идентичности.

    – Это не геополитический проект. Это современное культурно-экономическое сотрудничество, объединенное общей историей, языком, ценностями и целями. В этом процессе большое значение имеет общество и человеческий капитал, – подчеркнул председатель Сената.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА.

     

    Теги:
    Сенат Парламента Сенат Маулен Ашимбаев Мнения Тюркский мир Внешняя политика Казахстана
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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