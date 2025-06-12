Маулен Ашимбаев о тюркском сотрудничестве: Это не геополитический проект
В Астане проходит очередное заседание Парламентской Ассамблеи тюркских государств. В ходе мероприятия выступил председатель Сената Парламента Маулен Ашимбаев, который обозначил приоритетные направления тюркского сотрудничества, передает корреспондент агентства Kazinform.
– В эпоху, когда усиливаются попытки подорвать национальное единство и посеять раздор между странами, сохранение нашей уникальной идентичности становится особенно важной задачей. Это способствует укреплению взаимного единства. Кроме того, объединение культуры, менталитета и идеологии открывает путь к смелым шагам на глобальной арене, не теряя своей самобытности. Союз, основанный на культурном и духовном единстве, всегда будет прочным, а его будущее – светлым, – отметил он.
По мнению спикера, будущее тюркских стран напрямую связано с сохранением общего культурного и исторического наследия, а также идентичности.
– Это не геополитический проект. Это современное культурно-экономическое сотрудничество, объединенное общей историей, языком, ценностями и целями. В этом процессе большое значение имеет общество и человеческий капитал, – подчеркнул председатель Сената.
Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран – участниц ТюркПА.