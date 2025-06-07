Тюркские страны объединяются для запуска научного спутника CubeSat

— В настоящее время мы вместе с казахстанскими коллегами работаем над сборкой спутника CubeSat. Это проект, реализуемый в рамках ОТГ. Все государства-участники оказывают поддержку в создании и последующем запуске аппарата. Узбекистан также активно вовлечён в этот процесс. Это будет научно-технический спутник с камерой и несколькими приборами для проведения исследований. Основная цель — испытание самого спутника и его компонентов, — пояснил Ибрагимов.

Напомним, в апреле сообщалось, что Узбекистан рассматривает возможность запуска спутника совместно с компанией SpaceX Илона Маска. Вместе с тем, в начале года Мухиддин Ибрагимов сообщил, что Узбекистан запустит спутник совместно со странами-членами ОТГ.

Также стоит отметить, что в прошлом году Узбекистан присоединился к международному договору, направленному на исследование и использование космоса. А в 2022 году между Казахстаном и Узбекистаном было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в мирных целях в области освоения космического пространства.