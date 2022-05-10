Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Освоение космоса

Казахстан и Узбекистан договорились совместно осваивать космос

Автор:  
Мадибек Джанибеков
10 Мая 2022, 21:12
Казахстан и Узбекистан договорились совместно осваивать космос

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев утвердил межправительственное соглашение с Казахстаном о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции Узбекистана.

Межправительственное соглашение было подписано 6 декабря 2021 года в Нур-Султане во время государственного визита президента Узбекистана в Казахстан.

Документ регулирует сотрудничество сторон в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях, разработки и внедрения космических технологий в интересах прогресса экономики, науки, обеспечения безопасности и социального развития двух государств.

В рамках соглашения Узбекистан и Казахстан будут разрабатывать и осуществлять совместные программы, проекты и мероприятия по космосу, обмениваться информацией, знаниями и данными, использовать наземные объекты и системы для запусков и управления космическими аппаратами и другое.

Ранее сообщалось, что с 10 по 12 мая в столице Узбекистана проходит первая в центральноазиатском регионе конференция по космическим технологиям Space Technology Conference (STC 2022). В ее работе принимает участие делегация Казахстана в составе руководителей Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, предприятий Казкосмоса, специалистов космической отрасли.


Узбекистан   Сотрудничество   Космос  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции