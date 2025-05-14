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    15:37, 14 Май 2025 | GMT +5

    Тюркские государства углубляют электоральное сотрудничество

    14 мая 2025 года в Туркестане состоялось подписание положения о Консультативной платформе центральных избирательных органов (КП ЦИО) государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ), передает агентство Kazinform со ссылкой на ЦИК РК.

    Тюркские государства углубляют электоральное сотрудничество
    Фото: ЦИК РК

    В мероприятии приняли участие главы центральных избирательных органов государств-членов ОТГ — Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и государства-наблюдателя при ОТГ — Венгрии, а также 4 авторитетные международные организации — ОТГ, Всемирная ассоциация избирательных органов (A-WEB), Парламентская ассамблея тюркских государств (ТюркПА), Тюркская академия, ученые из стран ОТГ, депутаты Парламента РК, члены Экспертного совета при Центральной избирательной комиссии РК, председатели территориальных избирательных комиссий областей, городов Астана, Алматы и Шымкент.

    На церемонии подписания положения КП ЦИО ОТГ председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров зачитал приветственное письмо Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева участникам мероприятия.

    Президент РК поблагодарил своих коллег из братских стран за поддержку предложения по созданию консультативной платформы, инициированного на Х саммите ОТГ, и выразил уверенность, что инициатива окажет содействие развитию избирательных систем государств-участников организации.

    — Символическое значение имеет, что подписание положения консультативной платформы состоится в Туркестане — духовной столице тюркского мира. Учитывая важность вопросов, поддерживаю проведение конференции «Тюркский мир: традиции, практика и перспективы развития избирательных систем». Эти мероприятия, безусловно, еще больше углубляют сотрудничество между братскими странами с общими историческими корнями, — акцентировал в приветственной речи Глава государства и пожелал плодотворной работы консультативной платформе.

    Также свои приветственные письма направили председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев, председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов.

    В ходе мероприятия глава Центризбиркома Казахстана отметил, что по информации из открытых источников, на сегодня во всех государствах-членов ОТГ насчитывается 96,5 млн избирателей, и за последние два года в них состоялись 15 выборов разного уровня. Он также акцентировал, что «сегодня мы собрались в духовной столице всего тюркского народа — Туркестане для подписания положения о консультативной платформе центральных избирательных органов государств-членов ОТГ. Создание площадки для диалога в столь важной политической сфере будет способствовать повышению качества, эффективности и инклюзивности избирательных процессов в государствах-членах ОТГ».

    Подписанное положение КП ЦИО руководителями центральных избирательных органов государств-членов ОТГ предполагает, что системное сотрудничество между центральными избирательными органами государств-членов ОТГ будет способствовать укреплению взаимопонимания и повышению эффективности избирательных процессов, и поощряет государства-члены ОТГ развивать многостороннее сотрудничество и координацию путем организации международных миссий наблюдателей ОТГ на выборах и референдумах в государствах-членах.

    Члены КП ЦИО ОТГ в положении также постановили следующее:

    • создают платформу для диалога, обмена информацией, опытом и передовыми практиками в области избирательных процедур;

    • содействуют развитию сотрудничества между избирательными органами государств-членов;

    • внедряют инновационные подходы и технологии в избирательные процессы;

    • координируют деятельность ЦИО государств-членов ОТГ по проведению электоральных мероприятий;

    • содействуют обмену экспертами и учебно-методическими материалами между избирательными органами;

    • участвуют в наблюдении за выборами с целью изучения опыта других стран и развития избирательной системы и др.

    В начале года Казахстан поделился опытом электорального подхода на международной конференции в Индии.

    Теги:
    Организация тюркских государств ЦИК Тюркский мир
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
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