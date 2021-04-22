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    10:30, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Тысячу домов намерены построить в селах СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены в этом году построить тысячу жилых домов в сельской местности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата обсуждали планы по строительству жилья. В этом году по области намерены сдать в эксплуатацию 340 тысяч квадратных метров жилья. В том числе 127 тысяч – за счет бюджетных средств. С начала года построили 25 тысяч «квадратов».

    По словам акима области Кумара Аксакалова, сельхозтоваропроизводители и другие работодатели могут на условиях 50% компенсации построить жилье для своих работников.

    Руководитель управления строительства, архитектуры и градостроительства Серик Мухамедиев заявил, что по 20 домов в каждом районе в этом году работодатели построят. Меньше, чем планировалось, в два раза. Тем не менее, и этот результат в акимате считают неплохим.

    «По программе «Еңбек» для переселенцев в этом году строим 700 домов в селах. Если еще 300 возведут работодатели, то получится тысяча домов в сельской местности. Финансирование предусматривайте на выплату компенсации. Требуется внесение изменений в некоторые законы. Правительство работает над этим в ускоренном режиме. Инвесторы должны уже начать строительство», - сказал К. Аксакалов.


    Теги:
    Социальная поддержка Сельское хозяйство Северо-Казахстанская область Регионы Казахстана Другие государственные органы Акимат Жилье Строительство Общество Благоустройство
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