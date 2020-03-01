Тысячи судеб — один народ: в Алматы отметили День благодарности

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 1 марта — День благодарности в Казахстане. В преддверии праздника в Алматы состоялся круглый стол на тему: «Мың тағдыр — бір ел» («Тысячи судеб — один народ»), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В работе круглого стола приняли участие заместитель акима города Ержан Бабакумаров, заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана города Алматы Назар Балгимбаев, директор городского филиала «Қоғамдық келісім» Шокан Тажмуратов, а также представители этнокультурных объединений.

Участники круглого стола обменялись мнениями по вопросам взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений, а также создания благоприятных условий для дальнейшего укрепления межэтнического согласия, толерантности в обществе и единства народа.

Заместитель акима города Ержан Бабакумаров отметил, что День благодарности способствует укреплению ценности дружбы, взаимоуважения, на которых построена деятельность Ассамблеи народа Казахстана. На сегодня в Алматы проживают представители более чем 100 национальностей, функционируют 37 городских и 19 республиканских этнокультурных объединений. В 2019 году этнокультурными объединениями Алматы под эгидой АНК проведено 182 благотворительных мероприятия, помощь и поддержку получили более 8 310 нуждающихся граждан, 870 семьям оказана большая поддержка.

В свою очередь, представители этнокультурных объединений выразили благодарность казахской земле и подчеркнули важность сохранения преемственности в дружбе этносов.

«День благодарности – праздник, который объединяет все народы. Это праздник, когда каждый человек в нашей стране должен повернуться к соседу и сказать: «Спасибо большое за то, что мы живем в мире стабильности и согласия». Этот праздник нужен для подрастающего поколения. День благодарности – это праздник, когда мы показываем детям, что сохранили эту страну, что 130 этносов жили бок о бок единым народом Казахстана», — сказал председатель «Казахстанского Русского культурного центра» Всеволод Лукашев.

Председатель Ассоциации курдов Казахстана «Барбанг» Князь Мирзоев отметил, что первый день весны встречается со словом «спасибо». Народы могут поблагодарить друг друга за терпимость, за гостеприимство, в те годы, когда многие были депортированы на землю Великой степи. По его словам, эта традиция ведет к еще большему сближению, сплоченности народа. Общенациональный праздник любви, признательности тех, кто стал настоящим сыном своего Отечества.

«Казахстан - многонациональная страна. Это день, когда мы должны поблагодарить друг друга за то, что живем дружно, семьей в Казахстане. Эту дружбу построили наши отцы и деды, потому что они жили в очень трудное время. Я думаю, что эту дружбу, мы, руководители этнокультурных объединений, старшее поколение, должны передать своим детям, внукам, что Казахстан стал таким благодаря дружбе, труду», — рассказал президент Ассоциации греческих обществ Казахстана Георгий Иорданиди.

В этом году День благодарности казахстанцы отмечают в пятый раз. Данный праздник был инициирован Первым Президентом РК - Елбасы Нурсултаном Назарбаевым в 2016 году.