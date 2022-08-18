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Тысяче школьников помогут собраться в школу в Туркестанской области
18 Августа 2022 21:15

Тысяче школьников помогут собраться в школу в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - На мероприятие «Мейірім», организованное в рамках акции «Дорога в школу» в городе Туркестане, пришли около 200 детей. Все они получили учебные принадлежности, необходимые для школьных занятий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

«Дорога в школу» порадует тысячу туркестанских детей. Детям из семей, нуждающимся в помощи, будут вручены школьные сумки с принадлежностями.

Главная цель акции - помочь нуждающимся семьям в преддверии нового учебного года. При этом всем детям, посещающим школу, будет оказана одинаковая помощь, отмечают организаторы акции.

Принять участие в акции может любой желающий: волонтеры, бизнесмены, меценаты, неправительственные организации и т.д. Участники могут оказать поддержку нуждающимся семьям и детям или, наоборот, обратиться за помощью.

Аким города Туркестана Нурбол Турашбеков принял участие в особом празднике во Дворце школьников. В мероприятии также приняли участие председатель городского совета ветеранов Жаркынбек Кулбайымбетов, председатель Женского совета Улжан Абенкызы, председатель «Әжелер алқасы» Серим Айганым и депутаты, которые посвятили свои поздравления детям.


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