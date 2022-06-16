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Творчество Мухтара Шаханова заслуживает похвал и почета – Президент
16 Июня 2022 17:34

Творчество Мухтара Шаханова заслуживает похвал и почета – Президент

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» известному поэту и писателю Мухтару Шаханову, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Скоро Мухтару Шаханову исполнится 80 лет. Его творчество заслуживает всех похвал и почета. Это очень честный и преданный своему народу человек», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе первого заседания Национального курултая.

Глава государства подчеркнул, что он специально выбрал для награждения эту площадку.

«Я сегодня подписал Указ о присвоении Мухтару Шаханову звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Я посчитал правильным удостоить его самой высокой награды нашей страны именно в Улытау», - добавил Касым-Жомарт Токаев.


Автор:
Корреспондент
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