18:28
16 Июня 2022 17:34
Творчество Мухтара Шаханова заслуживает похвал и почета – Президент
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» известному поэту и писателю Мухтару Шаханову, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Скоро Мухтару Шаханову исполнится 80 лет. Его творчество заслуживает всех похвал и почета. Это очень честный и преданный своему народу человек», - сказал Касым-Жомарт Токаев в ходе первого заседания Национального курултая.
Глава государства подчеркнул, что он специально выбрал для награждения эту площадку.
«Я сегодня подписал Указ о присвоении Мухтару Шаханову звания «Қазақстанның Еңбек Ері». Я посчитал правильным удостоить его самой высокой награды нашей страны именно в Улытау», - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Читайте также
Лента новостей
18:19
18:07
18:00
17:52
17:34
17:21
17:19
17:17
17:06
17:00
16:58
16:57
16:51
16:51
16:44
16:40
16:31
16:19
16:16