Творческий конкурс «Тәуелсіздік қарлығаштары» пройдет в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии юбилея Независимости Казахстана в Туркестанской области пройдет конкурс среди молодых поэтов, писателей и журналистов. Об этом сообщил руководитель областного управления общественного развития Дамир Жунусов на брифинге в региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

«Конкурс проводится во исполнение поручений Президента РК К.Токаева, данных на заседании комиссии по празднованию 30-летия Независимости, также повышения значимости, популяризации достижений страны за годы Независимости через представителей литературной и информационной сферы и в нем могут принять участие молодые поэты-писатели и журналисты в возрасте до 30 лет. В ходе конкурса особое внимание будет уделено теме достижений развивающейся Туркестанской области, обновленного облика областного центра - города Туркестана. В конкурсе «Тәуелсіздік қарлығаштары», инициированном областным управлением общественного развития и Туркестанским областным филиалом Союза писателей и журналистов Казахстана, могут принять участие кандидаты из Туркестанской области и города Шымкента. Все условия конкурса будут опубликованы 8 февраля на официальной странице управления в Facebook», - сказал руководитель управления.

На пресс-конференции председатель Туркестанского областного филиала Союза журналистов РК Галымжан Елшибай отметил, что через повышение достоинства и значимости Независимости будет признано творчество молодых поэтов, писателей и представителей СМИ.

«Самое главное, я уверен, что через конкурс каждый гражданин нашей страны глубоко осознает смысл слова и понятие «независимость». Особенно это важно для молодого поколения, что позволяет пробудить в них чувство патриотизма. Сегодня наша главная задача – повысить значимость независимости, глубже относится к ее сути. Желаем творческой молодежи успехов», - сказал председатель филиала.

Также на брифинге выступил председатель Туркестанского областного филиала Союза писателей Казахстана Алибек Шегебай.

«Большая часть старых литературных произведений написана с тоской и надеждой о независимости, свободе. А как понимают значение этого слова молодые люди, рожденные в сегодняшний период независимости и живущие в современном обществе? Какая у них мечта? В конкурсе мы будем анализировать произведения молодежи о независимости», - сказал А. Шегебай, призвав молодежь принять активное участие в конкурсе.

Отметим, что творческий конкурс «Тәуелсіздік қарлығаштары» пройдет с 8 февраля по 15 марта. Победители будут награждены в преддверии праздника Наурыз. Участникам конкурса, признанным лучшими, будут вручены специальные призы.