Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Культура

Творческий конкурс «Тәуелсіздік қарлығаштары» пройдет в Туркестанской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
8 Февраля 2021, 05:55
Творческий конкурс «Тәуелсіздік қарлығаштары» пройдет в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В преддверии юбилея Независимости Казахстана в Туркестанской области пройдет конкурс среди молодых поэтов, писателей и журналистов. Об этом сообщил руководитель областного управления общественного развития Дамир Жунусов на брифинге в региональной службе коммуникаций, передает МИА «Казинформ».

«Конкурс проводится во исполнение поручений Президента РК К.Токаева, данных на заседании комиссии по празднованию 30-летия Независимости, также повышения значимости, популяризации достижений страны за годы Независимости через представителей литературной и информационной сферы и в нем могут принять участие молодые поэты-писатели и журналисты в возрасте до 30 лет. В ходе конкурса особое внимание будет уделено теме достижений развивающейся Туркестанской области, обновленного облика областного центра - города Туркестана. В конкурсе «Тәуелсіздік қарлығаштары», инициированном областным управлением общественного развития и Туркестанским областным филиалом Союза писателей и журналистов Казахстана, могут принять участие кандидаты из Туркестанской области и города Шымкента. Все условия конкурса будут опубликованы 8 февраля на официальной странице управления в Facebook», - сказал руководитель управления.

На пресс-конференции председатель Туркестанского областного филиала Союза журналистов РК Галымжан Елшибай отметил, что через повышение достоинства и значимости Независимости будет признано творчество молодых поэтов, писателей и представителей СМИ.

«Самое главное, я уверен, что через конкурс каждый гражданин нашей страны глубоко осознает смысл слова и понятие «независимость». Особенно это важно для молодого поколения, что позволяет пробудить в них чувство патриотизма. Сегодня наша главная задача – повысить значимость независимости, глубже относится к ее сути. Желаем творческой молодежи успехов», - сказал председатель филиала.

Также на брифинге выступил председатель Туркестанского областного филиала Союза писателей Казахстана Алибек Шегебай.

«Большая часть старых литературных произведений написана с тоской и надеждой о независимости, свободе. А как понимают значение этого слова молодые люди, рожденные в сегодняшний период независимости и живущие в современном обществе? Какая у них мечта? В конкурсе мы будем анализировать произведения молодежи о независимости», - сказал А. Шегебай, призвав молодежь принять активное участие в конкурсе.

Отметим, что творческий конкурс «Тәуелсіздік қарлығаштары» пройдет с 8 февраля по 15 марта. Победители будут награждены в преддверии праздника Наурыз. Участникам конкурса, признанным лучшими, будут вручены специальные призы.

Туркестанская область   Культура   День Независимости  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
Жамбылским фермерам выделили бесплатные торговые места на алматинском рынке «Алтын орда»
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
350 тысяч авто незаконно легализовала ОПГ в Астане
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Глава КГА Талгат Ластаев получил новую должность
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами