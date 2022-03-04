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    10:15, 04 Март 2022 | GMT +6

    Тушение пожара на СТО сняли на видео в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы горела станция технического обслуживания. Пожар ликвидировали меньше чем за полчаса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    3 марта в 09:46, силы и средства ДЧС выехали по повышенному рангу по адресу: Бостандыкский район, мкр. Ерменсай, ул.Жангир хана, д.12 – на сообщение о пожаре на станции технического обслуживания.

    На месте создан оперативный штаб, введены пожарные стволы, автоцистерны установлены на пожарные гидранты, тем самым обеспечена бесперебойная подача воды.

    «В результате пожара произошла утечка газа с последующим хлопком газовоздушной смеси. Принятыми мерами достигнута локализация за 26 минут, ликвидировано в 10:41 на общей площади 150 квадратных метров. Удалось отстоять пристройку и частный дом в трех метрах от места пожара. В ликвидации задействовано 10 единиц техники, более 30 человек личного состава», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматы.




    Теги:
    ДЧС Пожар Происшествия, ЧС Алматы Правоохранительные органы
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