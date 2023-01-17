Турвзнос для иностранцев утвердили в Алматы

17 Января 2023, 17:27

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты Алматы на внеочередной сессии маслихата утвердили ставку туристического взноса для иностранцев в размере 5%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель акима города Алишер Абдыкадыров в своем докладе сообщил, что туристский взнос взимается за каждые сутки пребывания в местах размещения, за исключением хостелов, гостевых домов, арендного жилья в городах, районах и не включает стоимость проживания.

«Взимание осуществляется операторами (гостиницами), которые информируют иностранцев о взимаемом туристском взносе, ведут учет и перечисляют в местный бюджет. Согласно Бюджетному кодексу Республики Казахстан, туристский взнос для иностранцев является неналоговым поступлением в государственный бюджет», - сказал он.

Замакима отметил, что расчет ставок туристского взноса для иностранцев проводится на основе актуальных статистических данных прошлого календарного года.

«В случае увеличения количества иностранных туристов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года от 12% и выше, применяется ставка в размере 5% от стоимости пребывания. В случае снижения количества иностранных туристов в местах размещения, размер ставки туристского взноса для иностранцев подлежит корректировке», - добавил Алишер Абдыкадыров.

В Алматы количество обслуженных посетителей по въездному туризму (нерезиденты) за шесть месяцев 2021 года составило более 54 тыс. человек, а за аналогичный период прошлого года – более 151 тысячи человек. Таким образом, количество иностранных туристов увеличилось в 2,8 раза, то есть на 179% или 97 тысяч человек.

Ориентировочный прогноз поступлений денежных средств выглядит так:

В Алматы имеется 269 гостиниц: из них восемь - пятизвездочные, 17 - четырехзвездочные, шесть - трехзвездочные, 238 - без категорий. Средняя стоимость койко-суток в гостиницах города составляет – 29 280 тенге: 58 440 тенге - в пятизвездочных, 27 569 тенге - в четырехзвездочных, 14 522 тенге - в трехзвездочных, 16 592 тенге - в гостиницах без категорий. Среднее время пребывания иностранных туристов составляет 4-5 дней.

В 2023 году прогнозируется, что количество иностранных туристов достигнет более 400 тысяч человек и ориентировочный прогноз поступлений денежных средств от туристского взноса составит – 2 млрд 342 млн тенге. Денежные средства от туристского взноса будут направлены из местного бюджета на развитие туризма.

Ранее сообщалось, что для иностранцев в Алматы предлагается установить туристический взнос в размере 5 % с января 2023 года.