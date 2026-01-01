Турция вводит безвизовый режим для граждан Китая

Согласно новым правилам, китайские путешественники смогут находиться в стране без визы до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Данная мера призвана укрепить торговые связи и стимулировать развитие туристической отрасли между двумя странами.

Решение об отмене виз принято на фоне резкого роста турпотока из Китая, который стал для Турции одним из наиболее динамичных рынков. По официальным данным, в 2024 году число китайских туристов выросло на 65,1% в годовом исчислении, достигнув отметки в 410 тысяч человек.

Издание отмечает, что рост турпотока обусловлен улучшением авиасообщения и растущим интересом граждан Китая к объектам культурного и исторического наследия страны.

Ранее мы писали, что Китай продлил безвизовый режим для граждан ряда стран до конца 2026 года.