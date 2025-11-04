Китай продлил безвизовый режим для граждан ряда стран до конца 2026 года
Китай продлил действие одностороннего безвизового режима для граждан более чем 40 государств до 31 декабря 2026 года, передает агентство Kazinform со ссылкой на Синьхуа.
Ранее срок действия безвизового режима для части этих стран истекал в конце текущего года. Кроме того, в список стран, граждане которых могут посещать Китай без визы, включена Швеция. Жители этой страны смогут въезжать в КНР без визы с 10 ноября 2025 года по 31 декабря 2026 года.
Безвизовый режим распространяется на владельцев обычных паспортов из ряда стран, включая Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию, Швейцарию, Ирландию и Венгрию. Он предусматривает освобождение от визовых требований при въезде в Китай с целью туризма, деловых контактов, посещения родственников и друзей, участия в обменах или транзита.
Срок пребывания в стране без визы составляет до 30 дней.
