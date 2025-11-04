Китай продлил безвизовый режим для граждан ряда стран до конца 2026 года

Ранее срок действия безвизового режима для части этих стран истекал в конце текущего года. Кроме того, в список стран, граждане которых могут посещать Китай без визы, включена Швеция. Жители этой страны смогут въезжать в КНР без визы с 10 ноября 2025 года по 31 декабря 2026 года.

Безвизовый режим распространяется на владельцев обычных паспортов из ряда стран, включая Францию, Германию, Италию, Нидерланды, Испанию, Швейцарию, Ирландию и Венгрию. Он предусматривает освобождение от визовых требований при въезде в Китай с целью туризма, деловых контактов, посещения родственников и друзей, участия в обменах или транзита.

Срок пребывания в стране без визы составляет до 30 дней.

