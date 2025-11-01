Китай впервые проведет научные эксперименты на грызунах в космосе
Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-21» с тремя космонавтами, передает агентство Kazinform со ссылкой на на ИА БЕЛТА.
Запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-2 °F» состоялся 31 октября в 23:44 по пекинскому времени (20:44 по времени Астаны) с космодрома «Цзюцюань» в провинции Ганьсу и прошел в штатном режиме. Экипаж направляется к орбитальной станции «Тяньгун», где проведет шестимесячную экспедицию.
На борту также находятся четыре лабораторные мыши — два самца и две самки.
По информации официального представителя программы пилотируемых полетов КНР Чжан Цзинбо, эксперименты с грызунами станут первым подобным исследованием Китая. Основная цель миссии — изучить влияние космических факторов, включая микрогравитацию и замкнутое пространство, на поведение животных и работу их органов.
После завершения миссии мыши будут возвращены на Землю для дальнейшего анализа. Китайские специалисты планируют исследовать реакции на стресс и адаптивные изменения тканей и органов под воздействием космической среды.
В ходе полугодового пребывания на орбите экипаж также выполнит 27 научных и прикладных экспериментов.
Материал предоставлен партнерским агентством БЕЛТА.