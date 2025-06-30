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    15:11, 30 Июнь 2025 | GMT +5

    Турция выразила готовность принять третий раунд переговоров между Россией и Украиной

    Турция в очередной раз подтверждает стремление продолжать выполнять посредническую миссию в урегулировании конфликта между Россией и Украиной, передает собственный корреспондент агентства Kazinfrom.

    Турция выразила готовность принять третий раунд переговоров между Россией и Украиной
    Фото: Anadolu ajansı

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности турецкой стороны принять третий раунд мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

    По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, в обеих сторонах конфликта наблюдается стремление к продолжению диалога. Турция готова вновь предоставить условия для проведения переговоров и содействовать достижению договоренностей, которые могут привести к деэскалации конфликта.

    — Мы видим, что есть желание перейти к третьему раунду. Российская сторона также сделала предварительное заявление по этому вопросу, — отметил Фидан.

    Турция с первых месяцев войны активно предлагала себя в качестве нейтральной площадки для диалога. Именно в Стамбуле в 2022 году проходили первые прямые переговоры между российской и украинской делегациями.

    Гуманитарные инициативы остаются приоритетом

    Фидан также подчеркнул, что даже в отсутствие масштабного политического урегулирования Турция продолжает оказывать влияние на гуманитарные процессы. В частности, речь идет об обмене пленными, возвращении тел погибших, эвакуации раненых и защите прав детей, оказавшихся в зоне конфликта. Он подтвердил, что Анкара рассматривает посредничество как долгосрочную и конструктивную стратегию.

    Ранее мы писали о том, что Эрдоган назвал завершившуюся встречу между Россией и Украиной великолепной, подчеркнув значение продолжения диалога.

    Позднее Трамп выразил готовность приехать в Турцию для работы по миру с Украиной, если приедет Путин.

    Теги:
    Украина Турция Российско-украинский конфликт Переговоры Россия
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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