Турция выразила готовность принять третий раунд переговоров между Россией и Украиной

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил о готовности турецкой стороны принять третий раунд мирных переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле.

По словам главы турецкого внешнеполитического ведомства, в обеих сторонах конфликта наблюдается стремление к продолжению диалога. Турция готова вновь предоставить условия для проведения переговоров и содействовать достижению договоренностей, которые могут привести к деэскалации конфликта.

— Мы видим, что есть желание перейти к третьему раунду. Российская сторона также сделала предварительное заявление по этому вопросу, — отметил Фидан.

Турция с первых месяцев войны активно предлагала себя в качестве нейтральной площадки для диалога. Именно в Стамбуле в 2022 году проходили первые прямые переговоры между российской и украинской делегациями.

Гуманитарные инициативы остаются приоритетом

Фидан также подчеркнул, что даже в отсутствие масштабного политического урегулирования Турция продолжает оказывать влияние на гуманитарные процессы. В частности, речь идет об обмене пленными, возвращении тел погибших, эвакуации раненых и защите прав детей, оказавшихся в зоне конфликта. Он подтвердил, что Анкара рассматривает посредничество как долгосрочную и конструктивную стратегию.

Ранее мы писали о том, что Эрдоган назвал завершившуюся встречу между Россией и Украиной великолепной, подчеркнув значение продолжения диалога.

Позднее Трамп выразил готовность приехать в Турцию для работы по миру с Украиной, если приедет Путин.