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    20:00, 26 Июнь 2025 | GMT +5

    Трамп готов приехать в Турцию, при условии участия Путина — Эрдоган

    Трамп выразил готовность приехать в Турцию для работы по миру с Украиной, если приедет Путин, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Эрдоган
    Фото: www.trthaber.com

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности своего коллеги Дональда Трампа приехать в Турцию для участия в мирных переговорах по урегулированию конфликта в Украине — при условии, что в переговорах примет участие президент России Владимир Путин.

    Об этом турецкий лидер заявил в ходе встречи с журналистами, подчеркнув свое стремление как можно скорее организовать прямой диалог между ключевыми мировыми лидерами.

    — Трамп сказал, что может приехать, если приедет и Путин. Мы готовы принять всех, кто действительно хочет мира, — сообщил Эрдоган.

    По его словам, Анкара продолжает активно работать над тем, чтобы вывести конфликт на дипломатический путь. Эрдоган выразил надежду, что в ближайшее время удастся организовать встречу на высшем уровне, которая могла бы стать шагом к деэскалации и началу устойчивого мирного процесса.

    Турция уже не впервые предлагает себя в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта. Ранее Анкара принимала активное участие в переговорах и неоднократно подчеркивала свою приверженность дипломатическим методам разрешения кризиса. Это касалось даже зерновой сделки.

    Стороны, включая Соединенные Штаты, Россию и Украину, пока официально не комментировали возможность такой встречи.

    Ранее сообщалось, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал завершившуюся встречу между Россией и Украиной великолепной, подчеркнув значение продолжения диалога.

    Теги:
    Реджеп Тайип Эрдоган Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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