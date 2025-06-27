Трамп готов приехать в Турцию, при условии участия Путина — Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности своего коллеги Дональда Трампа приехать в Турцию для участия в мирных переговорах по урегулированию конфликта в Украине — при условии, что в переговорах примет участие президент России Владимир Путин.

Об этом турецкий лидер заявил в ходе встречи с журналистами, подчеркнув свое стремление как можно скорее организовать прямой диалог между ключевыми мировыми лидерами.

— Трамп сказал, что может приехать, если приедет и Путин. Мы готовы принять всех, кто действительно хочет мира, — сообщил Эрдоган.

По его словам, Анкара продолжает активно работать над тем, чтобы вывести конфликт на дипломатический путь. Эрдоган выразил надежду, что в ближайшее время удастся организовать встречу на высшем уровне, которая могла бы стать шагом к деэскалации и началу устойчивого мирного процесса.

Турция уже не впервые предлагает себя в качестве посредника в урегулировании украинского конфликта. Ранее Анкара принимала активное участие в переговорах и неоднократно подчеркивала свою приверженность дипломатическим методам разрешения кризиса. Это касалось даже зерновой сделки.

Стороны, включая Соединенные Штаты, Россию и Украину, пока официально не комментировали возможность такой встречи.

Ранее сообщалось, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал завершившуюся встречу между Россией и Украиной великолепной, подчеркнув значение продолжения диалога.