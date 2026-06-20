Турция вылетает с ЧМ-2026: Парагвай одержал победу в меньшинстве

Турки сенсационно стали второй сборной, которая потеряла шансы на выход из группы, передает агентство Kazinform.

Сборная Парагвая одержала первую победу на чемпионате мира по футболу 2026 года, обыграв Турцию со счетом 1:0 во втором туре группового этапа. Матч группы D прошел на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Единственный гол был забит уже на второй минуте встречи. Отличился полузащитник парагвайской сборной Матиас Галарса после передачи Хулио Энсисо.

Незадолго до перерыва парагвайцы остались в меньшинстве. Один из лидеров команды Мигель Альмирон получил прямую красную карточку после разговора с арбитром, однако это не помешало южноамериканской сборной удержать победный счет до финального свистка.

Для Парагвая эта победа стала первой на нынешнем мундиале после поражения от США (1:4) в стартовом туре. Турция, в свою очередь, потерпела второе поражение подряд, ранее уступив Австралии со счетом 0:2.

После двух туров Парагвай сохраняет шансы на выход в плей-офф, тогда как положение турецкой команды заметно осложнилось.

Отметим, что гол Галарсы на второй минуте стал самым быстрым на чемпионате мира 2026 года на данный момент. Таким образом, турецкая сборная досрочно завершила борьбу за выход в следующий раунд мирового первенства. Она стала второй командой на турнире, которая математически лишилась шансов на продолжение выступления после двух туров.

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