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    Сборная Бразилии обыграла команду Гаити в матче ЧМ‑2026

    Сборная Бразилии победила команду Гаити во втором туре группового этапа чемпионата мира‑2026 по футболу, передает агентство Kazinform.

    Сборная Бразилии обыграла команду Гаити в матче ЧМ‑2026
    Фото: Getty Images

    Сборная Бразилии одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года, уверенно обыграв Гаити во втором туре группы C. Встреча состоялась в ночь на 20 июня на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и завершилась со счетом 3:0. Матч обслуживала судейская бригада во главе с испанцем Алехандро Эрнандесом.

    Главным героем первого тайма стал Матеус Кунья. Форвард бразильцев открыл счет на 23-й минуте, а спустя 13 минут вновь поразил ворота соперника, оформив дубль. Незадолго до перерыва команда столкнулась с неприятным эпизодом: Рафинья получил повреждение, после чего ему потребовалась помощь врачей, и на 40-й минуте он покинул поле.

    Уже в компенсированное к первому тайму время Винисиус Жуниор забил третий мяч и фактически снял все вопросы о победителе. После перерыва счет больше не изменился, и бразильская сборная довела матч до уверенной победы.

    Напомним, стартовую игру на турнире Бразилия завершила ничьей с Марокко (1:1), тогда как Гаити уступила Шотландии со счетом 0:1.

    Заключительные матчи группового этапа команды проведут 25 июня. Бразильцев ждет противостояние со сборной Шотландии, а команда Гаити сыграет с Марокко.

    Ранее сообщалось, что быстрый гол помог Марокко победить Шотландию на ЧМ-2026. 

    Спорт Футбол FIFA 2026 Чемпионат мира по футболу Гаити Бразилия
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
    Автор