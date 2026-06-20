Сборная Бразилии обыграла команду Гаити в матче ЧМ‑2026
Сборная Бразилии победила команду Гаити во втором туре группового этапа чемпионата мира‑2026 по футболу, передает агентство Kazinform.
Сборная Бразилии одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года, уверенно обыграв Гаити во втором туре группы C. Встреча состоялась в ночь на 20 июня на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и завершилась со счетом 3:0. Матч обслуживала судейская бригада во главе с испанцем Алехандро Эрнандесом.
Главным героем первого тайма стал Матеус Кунья. Форвард бразильцев открыл счет на 23-й минуте, а спустя 13 минут вновь поразил ворота соперника, оформив дубль. Незадолго до перерыва команда столкнулась с неприятным эпизодом: Рафинья получил повреждение, после чего ему потребовалась помощь врачей, и на 40-й минуте он покинул поле.
Уже в компенсированное к первому тайму время Винисиус Жуниор забил третий мяч и фактически снял все вопросы о победителе. После перерыва счет больше не изменился, и бразильская сборная довела матч до уверенной победы.
Напомним, стартовую игру на турнире Бразилия завершила ничьей с Марокко (1:1), тогда как Гаити уступила Шотландии со счетом 0:1.
Заключительные матчи группового этапа команды проведут 25 июня. Бразильцев ждет противостояние со сборной Шотландии, а команда Гаити сыграет с Марокко.
Ранее сообщалось, что быстрый гол помог Марокко победить Шотландию на ЧМ-2026.