Сборная Бразилии обыграла команду Гаити в матче ЧМ‑2026

Сборная Бразилии одержала первую победу на чемпионате мира 2026 года, уверенно обыграв Гаити во втором туре группы C. Встреча состоялась в ночь на 20 июня на стадионе «Линкольн Файненшел Филд» в Филадельфии и завершилась со счетом 3:0. Матч обслуживала судейская бригада во главе с испанцем Алехандро Эрнандесом.

Главным героем первого тайма стал Матеус Кунья. Форвард бразильцев открыл счет на 23-й минуте, а спустя 13 минут вновь поразил ворота соперника, оформив дубль. Незадолго до перерыва команда столкнулась с неприятным эпизодом: Рафинья получил повреждение, после чего ему потребовалась помощь врачей, и на 40-й минуте он покинул поле.

Уже в компенсированное к первому тайму время Винисиус Жуниор забил третий мяч и фактически снял все вопросы о победителе. После перерыва счет больше не изменился, и бразильская сборная довела матч до уверенной победы.

Напомним, стартовую игру на турнире Бразилия завершила ничьей с Марокко (1:1), тогда как Гаити уступила Шотландии со счетом 0:1.

Заключительные матчи группового этапа команды проведут 25 июня. Бразильцев ждет противостояние со сборной Шотландии, а команда Гаити сыграет с Марокко.

Ранее сообщалось, что быстрый гол помог Марокко победить Шотландию на ЧМ-2026.