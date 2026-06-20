Быстрый гол помог Марокко победить Шотландию на ЧМ-2026

Сборная Марокко победила Шотландию во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Матч группы С завершился победой марокканцев со счетом 1:0. Единственный гол был забит уже на 1-й минуте и 10-й секунде встречи. Исмаэль Сайбари откликнулся на верховую передачу Браима Диаса и мощным ударом поразил дальний верхний угол ворот. Это был самый быстрый гол на данном мундиале.

Благодаря этой победе Марокко набрало четыре очка и единолично возглавило группу С. У Шотландии осталось три очка после двух сыгранных матчей.

На данный момент турнирная таблица группы С выглядит следующим образом: Марокко — 4 очка (мячи 2:1), Шотландия — 3 (1:1), Бразилия — 1 (1:1), Гаити — 0 (0:1). При этом Бразилия и Гаити свой матч второго тура проведут позже.

Напомним, в первом туре Марокко сыграло вничью с Бразилией (1:1), а Шотландия победила Гаити со счетом 1:0. В заключительном туре группового этапа 25 июня встретятся Шотландия и Бразилия, а также Марокко и Гаити. Оба матча начнутся в 03:00 по времени Астаны.