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    23:27, 24 Июнь 2025 | GMT +5

    Турция ужесточает контроль за криптовалютами

    Власти Турции усиливают надзор над цифровыми активами, чтобы пресечь незаконные ставки, мошенничество и вывоз «грязных» денег за рубеж, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    крипта Турция
    Фото: ninjanews.io

    Министр финансов Турции Мехмет Шимшек объявил о введении новых правил, направленных на борьбу с отмыванием денег через криптовалютные платформы.

    Среди ключевых изменений:

    - Ужесточенный контроль за криптобиржами. Все платформы, работающие на территории страны, обязаны собирать и проверять информацию об источниках средств и целях перевода. Нарушение требований будет грозить лишением лицензии.

    - Задержки при выводе средств. Вводится обязательная задержка при попытке перевести криптовалюту: для новых аккаунтов – не менее 72 часов, для остальных – не ранее чем через 48 часов после покупки или зачисления средств.

    - Лимиты на стейблкоины. Для криптовалют, привязанных к доллару (например, USDT или USDC), устанавливаются ограничения: не более $3 000 в день, не более $50 000 в месяц.

    Чтобы получить возможность перевода сверх лимита, пользователи обязаны предоставить полную информацию о себе и получателе – имя, адрес, дату рождения и другие идентифицирующие данные.

    Исключения составляют для лицензированных трейдеров. Профессиональные пользователи и трейдеры, работающие на официальных платформах и подтверждающие источник средств, смогут совершать операции без ограничений.

    При этом министр Шимшек отметил, что власти не стремятся ограничить добросовестных участников рынка.

    – Мы не хотим мешать честным пользователям, но обязаны закрыть лазейки для тех, кто пытается спрятать незаконные доходы. Речь идет о защите финансовой системы, - говорит турецкий министр.

    Отмечается, что новые требования являются мерами по укреплению экономической стабильности, усилению финансовой прозрачности и интеграции в международные стандарты по борьбе с отмыванием денег.

    Между тем, экономика Турции после нескольких лет высокой инфляции и девальвации национальной валюты демонстрирует признаки перехода к более сбалансированной модели роста.

    В то же время турецкий рынок дата-центров вступает в фазу активного роста на фоне усиливающегося притока инвестиций из стран Персидского залива и других государств.

    Теги:
    Турция Мировые новости
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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