Турция ужесточает контроль за криптовалютами

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек объявил о введении новых правил, направленных на борьбу с отмыванием денег через криптовалютные платформы.

Среди ключевых изменений:

- Ужесточенный контроль за криптобиржами. Все платформы, работающие на территории страны, обязаны собирать и проверять информацию об источниках средств и целях перевода. Нарушение требований будет грозить лишением лицензии.

- Задержки при выводе средств. Вводится обязательная задержка при попытке перевести криптовалюту: для новых аккаунтов – не менее 72 часов, для остальных – не ранее чем через 48 часов после покупки или зачисления средств.

- Лимиты на стейблкоины. Для криптовалют, привязанных к доллару (например, USDT или USDC), устанавливаются ограничения: не более $3 000 в день, не более $50 000 в месяц.

Чтобы получить возможность перевода сверх лимита, пользователи обязаны предоставить полную информацию о себе и получателе – имя, адрес, дату рождения и другие идентифицирующие данные.

Исключения составляют для лицензированных трейдеров. Профессиональные пользователи и трейдеры, работающие на официальных платформах и подтверждающие источник средств, смогут совершать операции без ограничений.

При этом министр Шимшек отметил, что власти не стремятся ограничить добросовестных участников рынка.

– Мы не хотим мешать честным пользователям, но обязаны закрыть лазейки для тех, кто пытается спрятать незаконные доходы. Речь идет о защите финансовой системы, - говорит турецкий министр.

Отмечается, что новые требования являются мерами по укреплению экономической стабильности, усилению финансовой прозрачности и интеграции в международные стандарты по борьбе с отмыванием денег.

Между тем, экономика Турции после нескольких лет высокой инфляции и девальвации национальной валюты демонстрирует признаки перехода к более сбалансированной модели роста.

В то же время турецкий рынок дата-центров вступает в фазу активного роста на фоне усиливающегося притока инвестиций из стран Персидского залива и других государств.