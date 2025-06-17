Почему инвесторы из разных стран усиливают цифровую инфраструктуру Турции

Особенно заметным стало участие ближневосточного капитала в масштабных проектах, направленных на поддержку цифровой трансформации Турции и развитие ее облачной и e-commerce-инфраструктуры.

Новый альянс: Trendyol и Castle Investments

Одним из ключевых событий стал анонс партнерства между крупнейшей турецкой платформой электронной коммерции Trendyol и инвестиционной компанией Castle Investments из ОАЭ. Последнюю возглавляет предприниматель Тарек Аль-Ашрам — основатель Gulf Data Hub, крупного оператора дата-центров на Ближнем Востоке.

Совместный проект предполагает строительство крупного дата-центра в Анкаре, который станет новым технологическим хабом в регионе.

Первая очередь объекта, мощностью почти 10 мегаватт, должна быть завершена в 2026 году.

Финальная стадия проекта оценивается в $500 млн и предусматривает расширение до 48 мегаватт.

Это будет один из самых мощных коммерческих дата-центров в стране, ориентированный на нужды крупных платформ, облачных сервисов и AI-приложений.

Эксперты говорят о том, что спрос на вычислительные мощности в Турции резко вырос в последние годы. Быстро растущий рынок e-commerce, цифровизация банковской сферы и госструктур, а также рост интереса к генеративному ИИ требуют надежной, масштабируемой и локальной инфраструктуры хранения и обработки данных.

На турецком рынке электронной коммерции продолжается волна международных инвестиций и перераспределения активов. Один из крупнейших маркетплейсов страны n11 — был приобретен холдингом DMSF Holding, базирующимся в Объединенных Арабских Эмиратах.

Таким образом, контроль над ключевыми игроками рынка уходит за пределы Турции. К примеру, Hepsiburada активно развивается казахстанским Kaspi.kz, Trendyol поддерживается китайским гигантом Alibaba. Единственным крупным игроком, оставшимся под турецким контролем, остается PTT AVM, связанный с государственной почтовой службой.

Инвестиции из стран Персидского залива становятся ключевым фактором в развитии этого направления. В регионе сформировались сильные игроки с доступом к крупным капиталам, которые ищут новые точки роста за пределами традиционных нефтегазовых активов — и Турция с ее географическим положением и цифровыми амбициями кажется особенно привлекательной.

Ранее мы писали о планах запуска сети пятого поколения 5G в Турции. Как известно, в среднем на интернет люди в этой стране расходуют чуть более 7 часов в день.