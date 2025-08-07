РУ
телерадиокомплекс президента РК
    18:14, 06 Август 2025

    Турция создает Комиссию по установлению мира с курдскими силами

    В Турции началась работа парламентской комиссии по мирному урегулированию с курдами, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: www.kurdistan24.net

    В Великом национальном собрании Турции (ВНСТ) состоялось первое заседание специальной комиссии, созданной в связи с решением «Рабочей партии Курдистана» (РПК) о разоружении. Этот шаг стал частью новой мирной инициативы, направленной на прекращение многолетнего конфликта между турецкими властями и курдской организацией.

    Комиссия получила официальное название — «Национальная солидарность, братство и демократия» и станет ключевым элементом в формировании законодательной базы для закрепления мирного процесса. В состав комиссии вошли представители всех парламентских партий, за исключением оппозиционной «Хорошей партии» (İYİ Parti), которая отказалась участвовать.

    На первом заседании были определены принципы работы, утвержден регламент и обсуждена повестка ближайших заседаний. Комиссия займется разработкой предложений по изменению ряда законодательных актов, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, уголовного и уголовно-исполнительного права.

    Ожидается, что комиссия станет платформой для национального диалога и примирения. Ее работа будет сосредоточена на обеспечении устойчивого мира, восстановлении доверия между сторонами конфликта и укреплении демократических институтов в стране.

    Создание этой структуры свидетельствует о серьезных намерениях Анкары добиться прогресса в решении курдского вопроса политико-правовыми методами, при этом обеспечивая национальную безопасность и общественное согласие.

    Ранее мы писали о том, что процесс разоружения РПК планируется завершить максимум до сентября этого года.

