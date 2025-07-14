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    10:39, 14 Июль 2025 | GMT +5

    Разоружение Рабочей партии Курдистана планируют завершить к сентябрю

    Процесс разоружения запрещенной Анкарой Рабочей партии Курдистана (РПК) планируется завершить максимум до сентября, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    оружие
    Фото: Anadolu ajansı

    Контролировать его в круглосуточном режиме будет Национальная разведывательная организация Турции, сообщила газета Yeni Şafak.

    По ее данным, последующие этапы сдачи оружия курдскими боевиками не будут транслироваться в СМИ. Оружие будет сдаваться в специально отведенных районах на севере Ирака. В отличие от рядовых членов руководству РПК численностью порядка 250 человек не будет разрешено находиться в приграничных с Турцией Ираке и Сирии. Они смогут отправиться в третьи страны, однако им не будет позволено размещаться там массово, уточняют источники в турецких спецслужбах.

    Первая группа в составе 30 боевиков РПК 11 июля сдала оружие в рамках процесса разоружения. Церемония состоялась в иракской провинции Сулеймания, являющейся частью Иракского Курдистана.

    Лидер РПК Абдуллах Оджалан, отбывающий пожизненное заключение в Турции за террористическую деятельность, в феврале 2025 года призвал все связанные с организацией формирования сложить оружие и прекратить вооруженный конфликт с Анкарой. В мае партия провела съезд, на котором приняла решение о роспуске и прекращении почти 50-летнего противостояния властям республики.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Турция Регионы Мировые новости Оружие
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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