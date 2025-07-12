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    18:37, 11 Июль 2025 | GMT +5

    Рабочая партия Курдистана символически сожгла сложенное оружие в Ираке

    Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана (РПК) подтвердила, что в ходе церемонии в Северном Ираке группа ее бойцов добровольно сложила оружие и символически сожгла его, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    Рабочая партия Курдистана
    Фото: REPORT.AZ

    Об этом сообщает турецкий телеканал Halk TV и курдский канал Rudaw.

    — Мы прибыли сюда [в иракскую Сулейманию] в ответ на призыв [лидера РПК] Абдуллаха Оджалана, озвученный в его заявлении от 19 июня 2025 года. Наше прибытие сюда также обосновано решениями 12-го съезда РПК, состоявшегося 5–7 мая. Мы здесь добровольно уничтожаем наше оружие. Надеемся, что этот шаг принесет пользу всему нашему народу, особенно женщинам и молодежи, народам Турции и Ближнего Востока, а также всему человечеству. Мы призываем все региональные и мировые державы уважать законные и демократические права нашего народа и поддержать процесс мирного и демократического урегулирования, — цитируют заявление РПК телеканалы.

    Ранее мы писали о том, что в Турции стали известны подробности предстоящего процесса сдачи оружия РПК, которая объявила о самороспуске.

    Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

    Теги:
    Турция ТАСС Ирак Мировые новости Оружие
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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