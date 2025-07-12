Рабочая партия Курдистана символически сожгла сложенное оружие в Ираке

Об этом сообщает турецкий телеканал Halk TV и курдский канал Rudaw.

— Мы прибыли сюда [в иракскую Сулейманию] в ответ на призыв [лидера РПК] Абдуллаха Оджалана, озвученный в его заявлении от 19 июня 2025 года. Наше прибытие сюда также обосновано решениями 12-го съезда РПК, состоявшегося 5–7 мая. Мы здесь добровольно уничтожаем наше оружие. Надеемся, что этот шаг принесет пользу всему нашему народу, особенно женщинам и молодежи, народам Турции и Ближнего Востока, а также всему человечеству. Мы призываем все региональные и мировые державы уважать законные и демократические права нашего народа и поддержать процесс мирного и демократического урегулирования, — цитируют заявление РПК телеканалы.