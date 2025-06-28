Рабочая партия Курдистана начнет сдачу оружия в июле: места и сроки разоружения

Эта мера стала результатом политического призыва к нормализации от лидера Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели, а также предложения предоставить лидеру РПК Абдулле Оджалану возможность публично призвать своих сторонников к сложению оружия.

Согласно заявленным планам, в первую неделю июля при парламенте Турции будет сформирована специальная наблюдательная комиссия с участием представителей всех парламентских партий. Ее задача — контролировать и обеспечивать прозрачность процесса разоружения.

Сама сдача оружия начнется в середине июля и, по предварительным оценкам, завершится к концу августа 2025 года. Передача вооружений будет проходить в трех ключевых точках на севере Ирака, где в течение десятилетий действовали отряды РПК:

Кани Маси (провинция Амедие, Духок),

Бинар и Койе (провинция Эрбиль),

Рания и Сейид Садык (провинция Сулеймание).

Фото: Anadolu ajansı

За выполнением договоренностей будут наблюдать парламентская комиссия, представители турецких сил безопасности, а также международные наблюдатели. Все переданное оружие, согласно достигнутым договоренностям, подлежит уничтожению.

Эксперты считают, что если процесс пройдет успешно, это может стать историческим шагом к завершению многолетнего конфликта и открытию новой страницы в отношениях между турецким государством и курдским населением.

Ранее мы писали о том, что РПК заявила о самороспуске. Решение было принято на 12-м съезде партии, прошедшем 5–7 мая этого года.