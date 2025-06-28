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    17:20, 28 Июнь 2025 | GMT +5

    Рабочая партия Курдистана начнет сдачу оружия в июле: места и сроки разоружения

    В Турции стали известны подробности предстоящего процесса сдачи оружия запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК), которая ранее объявила о самороспуске, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    оружие
    Фото: Anadolu ajansı

    Эта мера стала результатом политического призыва к нормализации от лидера Партии националистического движения (MHP) Девлета Бахчели, а также предложения предоставить лидеру РПК Абдулле Оджалану возможность публично призвать своих сторонников к сложению оружия.

    Согласно заявленным планам, в первую неделю июля при парламенте Турции будет сформирована специальная наблюдательная комиссия с участием представителей всех парламентских партий. Ее задача — контролировать и обеспечивать прозрачность процесса разоружения.

    Сама сдача оружия начнется в середине июля и, по предварительным оценкам, завершится к концу августа 2025 года. Передача вооружений будет проходить в трех ключевых точках на севере Ирака, где в течение десятилетий действовали отряды РПК:

    • Кани Маси (провинция Амедие, Духок),
    • Бинар и Койе (провинция Эрбиль),
    • Рания и Сейид Садык (провинция Сулеймание).
    оружие
    Фото: Anadolu ajansı

    За выполнением договоренностей будут наблюдать парламентская комиссия, представители турецких сил безопасности, а также международные наблюдатели. Все переданное оружие, согласно достигнутым договоренностям, подлежит уничтожению.

    Эксперты считают, что если процесс пройдет успешно, это может стать историческим шагом к завершению многолетнего конфликта и открытию новой страницы в отношениях между турецким государством и курдским населением.

    Ранее мы писали о том, что РПК заявила о самороспуске. Решение было принято на 12-м съезде партии, прошедшем 5–7 мая этого года.

    Теги:
    Турция Ирак Мировые новости Оружие
    Акжигит Чукубаев
    Акжигит Чукубаев
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