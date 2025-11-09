Турция развивает геотермальную энергетику

За последние годы Турция совершила впечатляющий рывок в области возобновляемой энергетики, сделав ставку на геотермальные ресурсы. Сегодня в стране работают десятки электростанций, обеспечивающих электричеством и теплом целые регионы. Среди крупнейших проектов — комплексы «Кызылдере» и «Эфелер», развитие которых поддержали международные финансовые институты, включая Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Геотермальная энергия используется не только для производства электроэнергии. Ее тепло помогает отапливать более 125 тыс. домов и поддерживать работу огромных тепличных хозяйств, где круглый год выращивают овощи и фрукты, в том числе помидоры на экспорт.

Такой успех стал возможен благодаря государственной поддержке и реформам. Правительство страны приняло специальный закон о развитии геотермальной энергетики, ввело «зеленые» тарифы и простимулировало инвестиции. Важную роль в этом сыграл и Всемирный банк, выделивший сотни миллионов долларов на разведку и освоение новых источников.

