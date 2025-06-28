Турция стала лидером Европы по росту гидроэнергетических мощностей

Согласно данным Международной гидроэнергетической ассоциации (IHA), Турция увеличила установленную мощность своих гидроэлектростанций на 241 мегаватт, продемонстрировав самый высокий результат среди европейских государств.

Информация представлена в ежегодном отчете IHA «Гидроэнергетический обзор мира 2025». В документе подчеркивается, что гидроэнергетика по-прежнему остается крупнейшим источником производства электроэнергии среди всех возобновляемых источников. На сегодня она обеспечивает 14,3% мировой генерации электроэнергии и используется более чем в 150 странах.

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Развитие гидроэнергетики в Турции способствует как повышению энергетической независимости, так и устойчивости национальной энергосистемы. Благодаря новым проектам страна усиливает гибкость своей энергосети и сокращает зависимость от ископаемого топлива.

Эксперты отмечают, что Турция продолжает активно инвестировать в возобновляемые источники энергии, включая не только гидроэнергетику, но и солнечную и ветровую генерацию. Рост мощности ГЭС в 2024 году стал частью более широкой стратегии по переходу к устойчивой и «зеленой» энергетике.

Ожидается, что в ближайшие годы страна сохранит темпы развития в этом направлении, продолжая укреплять свои позиции на энергетической карте Европы.

Ранее мы писали о том, что Турция стремится к экономике с нулевым уровнем углеродных выбросов к 2054 году. Страна берет на себя амбициозное обязательство достичь нулевого уровня выбросов углерода в течение следующих 30 лет.

Турция намерена усилить энергетическое сотрудничество с соседними странами, в том числе увеличение поставок энергоресурсов в Сирию.